DT de Maccabi Haifa sobre apoyos a Palestina: Prefiero pensar en nuestros secuestrados

El entrenador de Maccabi Haifa, Mesaye Degu, aseguró que no le preocupa si en su visita a Villarreal en la Europa League sale alguna bandera de Palestina en la grada como en otros estadios y dijo que se centra en los soldados israelíes y sus compatriotas secuestrados en el conflicto entre su país y Hamás.

"Prefiero pensar en lo que pasa en nuestro país, con nuestros soldados y nuestros secuestrados, y menos en lo que pueda pasar el resto del mundo. Vamos a jugar un partido de fútbol y nada más", señaló en una rueda de prensa que se celebró en Haifa.

"Decidimos trabajar mejor en Haifa para poder hacer un trabajo más táctico. Además hemos aprovechado para hacer una recuperación de algunos jugadores que estaban con problemas, no ha sido nada por seguridad", afirmó.

Aunque su equipo ya no tiene opciones de pasar a la siguiente ronda y Villarreal aspira aún a ser primero del Grupo F, dijo que este miércoles espera ponerles las cosas difíciles y no repetir la mala imagen dada contra Rennes, aunque se mostró consciente de que su rival asimiló bien la llegada de Marcelino García Toral.

"Será un partido muy complicado, pero nuestra intención es que para Villarreal también sea muy difícil. Sabemos que juega de local y que es un partido muy duro, pero esperemos dar una buena imagen", afirmó.

"No sé cómo están ellos, para nosotros no existe un partido no importante, lo afrontamos con la intención de hacer el máximo esfuerzo y la actitud para poder lograr un buen resultado. No queremos repetir la actuación del último partido ante Rennes", añadió. "Somos Maccabi Haifa y queremos representar este club de la mejor manera y de lo más competitiva", concluyó.