La programación de la quinta fecha de la Europa League

Este jueves se disputa la quinta fecha de la fase grupal de la Europa League, en donde destacan los duelos de Bayer Leverkusen (Charles Aránguiz está lesionado) ante Niza y Milan contra Celtic.

Revisa la programación y dónde ver cada uno de los partidos de la fase grupal a continuación:

Europa League - Quinta fecha

AC Milan vs. Celtic. 14:55 horas - ESPN 3

LASK vs. Tottenham. 14:55 horas - ESPN

Sivasspor vs. Villarreal. 14:55 horas - Fox Sports 2

Zorya vs. Leicester City. 14.55 horas - ESPN 2

CSKA Moscú vs. Wolfsberger. 14:55 horas - Fox Sports 3

AEK vs. Braga. 14:55 horas - ESPN Play

Feyenoord vs. Dinamo Zagreb. 14:55 horas - ESPN Play

Lille vs. Sparta Praga. 14:55 horas - ESPN Play

Gent vs. Liberec. 14.55 horas - ESPN Play

Qarabag vs. Macabbi Tel Aviv. 14:55 horas - ESPN Play

Antwerp vs. Ludogorest. 14:55 horas - ESPN Play

Estrella Roja vs. Hoffenheim. 14:55 horas - ESPN PLay

Niza vs. Bayer Leverkusen. 17:00 horas - ESPN

Arsenal vs. Rapid Viena. 17:00 horas - ESPN 3

Real Sociedad vs. Rijeka. 17:00 horas - FOX Sports 2

AZ Alkmaar vs. Napoli. 17:00 horas - ESPN 2

Benfica vs. Lech. 17:00 horas - Fox Sports 3

Granada vs. PSV. 17:00 horas - ESPN Play

Molde vs. Dundalk. 17:00 horas - ESPN Play

Cluj vs. CSKA Sofía. 17:00 horas - ESPN Play

Omonia vs. PAOK. 17:00 horas - ESPN Play

Rangers vs. St. Lieja. 17:00 horas - ESPN Play

Roma vs. Young Boys. 17:00 horas - ESPN Play

Slavia Praga vs. Hapoel Beer Sheva. 17:00 horas - ESPN Play