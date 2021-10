La programación de la tercera fecha grupal en la Europa League

Esta semana regresa la Europa League con la tercera fecha en la fase de grupos, que destaca por el cruce entre Real Betis de Claudio Bravo y Manuel Pellegrini contra Bayer Leverkusen de Charles Aránguiz.

Además, Mónaco de Guillermo Maripán visitará a PSV Eindhoven en otros de los duelos destacados.

Programación tercera fecha grupal - Europa League

Martes 19 de octubre

Celtic vs. Ferencváros, 11:30 horas.

Miércoles 20 de octubre

Spartak Moscú vs. Leicester City, 11:30 horas.

Jueves 21 de octubre

Rapid Viena vs. Dinamo Zagreb, 13:45 horas

Real Betis (Claudio Bravo y Manuel Pellegrini) vs. Bayer Leverkusen (Charles Aránguiz), 13:45 horas.

Lazio vs. Olympique de Marsella, 13:45 horas.

Fenerbahce vs. Antwerp, 13:45 horas.

Ludoorets vs. Braga, 13:45 horas.

Midtjylland vs. Estrella Rojas, 13:45 horas.

Sparta Praha vs. Olympique de Lyon, 16:00 horas.

Sturm vs. Real Sociedad, 16:00 horas.

West Ham vs. KRC Genk, 16:00 horas.

Lokomotiv Moscú vs. Galatasaray, 16:00 horas.

Napoli vs. Legia, 16:00 horas.

PSV vs. Mónaco (Guillermo Maripán), 16:00 horas

Rangers vs. Brondby, 16:00 horas.

Frankfurt vs. Olympiacos, 16:00 horas