La programación de los duelos de esta semana en la Europa League

Estos son los horarios para los compromisos de este jueves en la segunda fecha de la Europa League, donde Real Betis y AS Mónaco tendrán presencia de chilenos.

La programación:

Jueves 15 de septiembre

Grupo A

- Arsenal vs. PSV, pospuesto.

- Bodo/Glimt vs. FC Zurich, 15:00 horas

Grupo B

- Dinamo Kiev vs. AEK Larnaca, 15:00 horas

- Rennes vs. Fenerbahce, 15:00 horas

Grupo C

- Real Betis (C. Bravo y M. Pellegrini) vs. Ludogorets, 15:00 horas

- AS Roma vs. Helsinki, 15:00 horas

Grupo D

- SC Braga vs. Unión Berlín, 15:00 horas

- Union St. Gilloise vs. Malmo, 15:00 horas

Grupo E

- FC Sheriff vs. Manchester United, 12:45 horas

- Real Sociedad vs. Omonia Nicosia, 12:45 horas

Grupo F

- FC Midtjylland vs. Lazio, 12:45 horas

- Feyenoord vs. Sturm Graz, 12:45 horas

Grupo G

- Olympiakos vs. Friburgo, 12:45 horas

- Qarabag vs. Nantes, 12:45 horas

Grupo H

- AS Mónaco (Guillermo Maripán) vs. Ferencvaros, 12:45 horas

- Trabzonspor vs. Estrella Roja, 12:45 horas.