Los horarios para los duelos de ida en la fase de play-offs de la Europa League

Esta semana se comienzan a definir las llaves de play-offs en la Europa League, con un choque entre FC Barcelona y Manchester United como el encuentro más atractivo, además del cruce entre Bayer Leverkusen de Charles Aránguiz y AS Mónaco de Guillermo Maripán.

Los equipos que avancen de ronda participarán en un sorteo para definir los choques de octavos de final, donde esperan las escuadras que ganaron sus respectivos grupos, entre ellas Real Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo, Arsenal, Fenerbahçe, Ferencváros, Feyenoord, Friburgo, Real Sociedad y Union Saint-Gilloise.

La programación:

Jueves 16 de febrero

- Ajax vs. Unión Berlín, 14:45 horas

- FC Barcelona vs. Manchester United, 14:45 horas

- FC Salzburgo vs. AS Roma, 14:45 horas

- Shakhtar Donetsk vs. Rennes, 14:45 horas

- Bayer Leverkusen vs. AS Mónaco, 17:00 horas

- Juventus vs. Nantes, 17:00 horas

- Sevilla vs. PSV Eindhoven, 17:00 horas

- Sporting CP vs. FC Midtjylland, 17:00 horas