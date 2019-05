Mkhitaryan se perderá la final de la Europa League por conflicto entre Armenia y Azerbaiyán

Henrikh Mkhitaryan, jugador armenio de Arsenal, no estará presente en la final de la Europa League que su equipo disputará ante Chelsea en Bakú el próximo 29 de mayo, debido a los conflictos políticos entre su país y Azerbaiyán.

"Hemos explorado todas las opciones posibles para que Micki (Mkhitaryan) formase parte del equipo, pero, después de consultarlo con él y con su familia, hemos llegado a la conclusión de que no forme parte del viaje", expresó Arsenal.

"We're very disappointed to announce that @HenrikhMkh will not be travelling with the squad for our #UELfinal against Chelsea."



