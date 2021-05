Ole Gunnar Solskjaer: Los jugadores de Manchester United están decepcionados

Ole Gunnar Solskjaer, entrenador del Manchester United, dijo que los jugadores están "decepcionados" tras la caída en la final de Europa League en penales por 11-10 ante Villarreal, luego de un 1-1 en el tiempo reglamentario.

"El vestuario está apagado. Están decepcionados. Esto es el fútbol, a veces se decide en un disparo y esa es la diferencia entre ganar y perder", dijo el técnico noruego.

Agregó que "tenemos que aprender de esto y asegurarnos de que no vuelva a pasar. Hoy no supimos reaccionar. No jugamos tan bien como sabemos".

Por último, el ex DT de Alexis Sánchez dijo que "cuando vuelves sin el trofeo es que no lo has hecho todo bien. Estamos cada vez más cerca y somos mejores. Tenemos el deseo de volver el año que viene y mejorar".