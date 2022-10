Pellegrini: Bravo cada vez que juega demuestra que está plenamente vigente

Manuel Pellegrini, entrenador chileno de Real Betis, comentó en conferencia de prensa la victoria obtenida fuera de casa ante AS Roma, que tuvo a Claudio Bravo como una de las figuras.

"Ganó el equipo que jugó mejor. Fuimos superiores, sobre todo en el primer tiempo. Tuvimos llegadas peligrosas, empatamos y en el segundo de tiempo se equilibró más, pero fuimos superiores y ganamos", declaró.

"Claudio (Bravo) cada vez que juega demuestra que está plenamente vigente, pero el técnico de la selección chilena es el encargado de evaluarlo y seguirlo, él sabe quiénes son los jugadores seleccionables. No me corresponde meterme en eso", agregó sobre el golero nacional y su marginación de la nómina para los pasados amistosos con Marruecos y Qatar.

Además, "Pelle" se refirió a la rivalidad con el portugués José Mourinho, actual DT de la escuadra romana. "No me voy a alegrar por ganarle a Mourinho; no jugamos los técnicos, juegan los equipos. No hay un problema en nuestra relación", indicó.

También mencionó que el pase a segunda ronda "está encaminada, pero no asegurada", pese a tener cinco puntos de ventaja en el Grupo C. "No es una hazaña esta victoria, tenemos que tomarlo con calma, pero son tres puntos muy importantes", mencionó.