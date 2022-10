Pellegrini: La manera más fácil de perder es salir a empatar

El entrenador de Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, avisó este miércoles en rueda de prensa que "la manera más fácil de perder es salir a empatar", por lo que no se limitará a buscar ante Ludogorets el punto que le falta para ser matemáticamente primero del Grupo C de la Europa League.

Para el DT, es "difícil hacer un buen partido así si no sales a intentar ganar", que es lo que hará Betis "como siempre y, si no se puede ganar, mejor empatar", pero insistió en que no está en su "mentalidad buscar el empate porque así es como pierdes".

El técnico santiaguino advirtió que Ludogorets "puede, por méritos propios clasificarse para la siguiente ronda y todavía puede disputar el primer puesto".

"Acá hizo buen partido, le ganó a AS Roma... es un rival difícil con buenos jugadores" ante el que desea "asegurar el primer puesto" para ahorrarse "dos partidos" de dieciseisavos de final "contra un rival que viene de la Champions", dijo.

Manuel Pellegrini negó que soñase con ganar la Europa League porque "nunca" sueña "con cosas que pueden pasar a futuro", sino que es "realista" y pretende "demostrar a través el rendimiento" que su elenco tiene "capacidad de seguir avanzando" en el torneo con "optimismo y ambición".

El preparador bético no lamenta la pesadez de los viajes del torneo internacional porque "entre jugarla y no, todo el mundo quiere jugarla", pero recordó que "se vuelve tarde porque el aeropuerto está lejos" de Razgrad, donde se disputa el partido, y tras una "semana de desgaste, hay que viajar el sábado a San Sebastián".

Este trajín está influyendo en los problemas físicos de algunos jugadores béticos, ya que "a más partidos, más lesiones", pero Pellegrini dijo que no le "gusta poner excusas y para eso se forman planteles con 25 jugadores", que en el caso del Betis tiene "un compromiso total con la institución y el cuerpo técnico".