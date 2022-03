Franco Torgnascioli: Me he sentido bien en este regreso a los entrenamientos

El arquero de Everton, Franco Torgnascioli, volvió el pasado lunes a las prácticas del elenco viñamarino luego de dejar atrás un cáncer testicular, tras lo cual mostró su felicidad por volver a pisar una cancha de fútbol.

"El oncólogo que me está tratando me dijo que no tenía ninguna contraindicación para entrenar. Me extirparon el testículo con el tumor y quedé con controles cada cuatro meses. Pero quedé bien. Ahora tengo que hacer una readaptación y luego comenzará con pretemporada para ponerme a punto y disposición del entrenador", dijo el portero a Las Últimas Noticias.

"Estuve encerrado en toda la etapa de la quimioterapia por si me bajaban las defensas, así es que parecía león enjaulado. Ya llevo dos entrenamientos y estoy contento porque me he sentido bien en este regreso", añadió el portero uruguayo.

El ex jugador de Danubio, Boston River y Pachuca aseguró que siempre tuvo una actitud positiva frente a la enfermedad.

"Yo me lo he tomado de la mejor manera posible. Desde el principio comentaron que el cáncer testicular es uno de los que mejor perspectiva tiene, casi del 95 por ciento. Entonces en todo momento estuve tranquilo", comentó.