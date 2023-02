Franco Torgnascioli tras superar el cáncer: Lo tomé con calma y actué rápido

El arquero de Everton de Viña del Mar, Franco Torgnascioli, volvió al cuadro ruletero para apropiarse nuevamente del arco y lo hizo luego de superar un cáncer testicular que lo tuvo sometido a un duro tratamiento.

Ya recuperado, el portero uruguayo se siente bien y se mantiene en controles periódicos.

"En verdad me he sentido bien, quedé sin tratamiento. Sólo hice las quimioterapias correspondientes, y ahora me hago controles de rutina cada cuatro meses. Los dos primeros años son cada cuatro. Después, creo, cada seis y después, es un control por año", dijo Torgnascioli a Las Últimas Noticias.

"Por ahora voy bien. Me tocó una enfermedad de la cual hay que controlarse por cinco años. Después te dan el alta. Al sacarme el tumor y hacerme la quimio ya estaba curado y ahora los controles son para prevenir. Llevo una vida normal", expresó el arquero.

"Creo que el tiempo va sacando cosas más positivas de las adversidades. Como hace tan poco tiempo me pasó, lo vivimos y seguimos para delante", añadió.