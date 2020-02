Jonathan Copete y las bromas por su apellido: No me molestan, ya sé qué significa

El delantero colombiano Jonathan Copete, flamente refuerzo de Everton de Viña del Mar, se refirió a las bromas por su apellido tras su arribo a nuestro país asegurando que no es algo que le afecte.

En conversación con Las Ultimas Noticias, el atacante dijo que "cuando llegué a Chile me contaron lo que significaba mi apellido acá. Pero igual estaba acostumbrado porque en Argentina también se le dice así (a las bebidas alcohólicas). Para mí no es problema, sé cómo manejarlo. Decidí venir por el reto deportivo".

Al ser consultado por si le molestan las bromas, el "cafetero" afirmó que "no, para nada. Me da igual. Vengo a hacer mi trabajo. Sé cómo soy como persona y eso importa mucho más. En mi carrera nunca he tenido problemas de ese tipo. Vengo a jugar al fútbol y ser feliz".

De todas formas Copete reconoce que "en las vacaciones con la familia siempre se brinda. Es muy normal. También en una cena romántica. Cuando salgo con mi esposa Maryury compartimos una copita de vino".