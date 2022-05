Torgnascioli y su regreso a las canchas: Se vive de otra manera, trato de disfrutarlo mucho

El portero de Everton Franco Torgnascioli comentó sus sensaciones luego de regresar a las canchas en los últimos dos partidos "oro y cielo", señalando que ha tratado de pasarlo bien en esta nueva etapa.

Torgnascioli se recuperó de un cáncer testicular, que lo tuvo fuera por algunos meses, y atajó el último sábado en el 2-2 contra Antofagasta, así como también en la reciente jornada de miércoles en el 2-0 frente a Jorge Wilstermann en Bolivia por la Copa Sudamericana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Franco Torgnascioli (@francotorgnascioli)

"Se vive de otra manera, traté de disfrutarlo mucho, con la responsabilidad que se debe afrontar un partido, con la ansiedad de siempre, con ese cosquilleo en la panza. Pasé por este momento jodido de salud y creo que merecía disfrutar un partido. Estoy contento de haber jugado después de un tiempito", señaló el arquero en Las Ultimas Noticias.

Sobre el proceso de recuperación, el trasandino señaló: "Fue todo muy rápido, me enfoqué en recuperarme pronto y volver a jugar. Lo recuerdo como una experiencia, aunque debo estar bajo control durante cinco años. Será cada cuatro meses en los primeros dos años y después veremos durante los tres restantes. Estaré con exámenes de sangre y tomografía. Las posibilidades de que vuelva a recaer son muy bajas, de un 5 por ciento. Soy positivo y lo miro como parte del pasado, aunque con los controles necesarios para ver cómo respondo".

Finalmente, comentó si se dejará su look calvo: "El pelo me ha crecido muy finito, como el de una guagua, y no me ha crecido una cantidad mayor. Me lo he recortado dos veces para que esté más parejo, si no, se ve raro, pero ahora me lo dejaré crecer como sea y después lo emparejaré".