Eduardo Rubio recordó su ausencia de Sudáfrica 2010: A veces uno no toma buenas decisiones

El ex futbolista Eduardo Rubio recordó su ausencia del Mundial de Sudáfrica 2010 junto a la selección chilena y sostuvo que le hubiese gustado tener más participación en el proceso encabezado por Marcelo Bielsa.

Según contó a Las Ultimas Noticias, uno de los mejores momentos de su carrera fue en el 2005 cuando estaba en la UC y logró el título del Clausura y siendo el capitán, mientras que otro hito destacado fue estar en el Colo Colo que ganó el tetracampeonato, pese a que su paso por la Roja fue corto.

"El primero que me nominó fue Nelson Acosta cuando tenía 20 años y debuté como titular ante Brasil, no es poco", dijo al matutino.

"Me hubiese gustado participar más de ese proceso", dijo sobre el paso de Bielsa, "y aspirar a jugar el Mundial de Sudáfrica, pero no se dio. A veces uno no toma buenas decisiones y, claro, luego mira para atrás y piensa que haría las cosas diferente, pero no estoy frustrado", explicó.

Al ser consultado por dicha decisión, replicó que "dejémoslo ahí, fue simplemente una mala decisión".

También Rubio recorcó cuando jugaba en Basilea y tras una dura caída ante FC Barcelona llegó Roger Federer -conocido hincha del club- a camarines para darles ánimo: "Olvidé la boleta que nos habíamos comido y me saqué una foto con él, algo me dijo, pero no me acuerdo. Estaba alucinado por estar al lado del mejor tenista de todos los tiempos", completó.