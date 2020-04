El ex jugador brasileño Zé Roberto, quien militó en equipos como Real Madrid, Bayer Leverkusen y Bayern Munich, sorprendió con fotos de su marcado físico a sus 45 años. "No tengo vicios. No bebo bebidas alcohólicas, no fumo, me alimento muy bien y duermo bien", aseguró hace unos años en declaraciones reproducidas por Marca el otrora volante, que se retiró el 2017 en Palmeiras.