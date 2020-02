Tras 10 años: Cristián Muñoz y Rubén Darío Gigena recordaron cómo vivieron el terremoto del 27F

Los argentinos Rubén Darío Gigena y Cristian Muñoz recordaron cómo fue la fatídica noche del terremoto y tsunami del 27 de febrero del año 2010, señalando que vivieron momentos de mucha desesperación.

Gigena en ese año defendía la camiseta de Santiago Wanderers y contó que cuando mientras se desarrollaba el movimiento telúrico saltó desde un cuarto piso de un edificio en Valparaíso.

"Abro la ventana y salto con mi hijo más grande, pero creo que cometí un error por la inexperiencia, nosotros no estamos acostumbrados. Esto fue muy grande y la verdad es que me desesperé mucho y eso me llevó a saltar", dijo el trasandino en conversación con Al Aire Libre en Cooperativa.

Por su parte, el "Tigre" -ex Universidad de Concepción- calificó lo sucedido hace ya 10 años como un momento muy"duro"

"Estaba durmiendo y mi esposa veía el Festival de Viña del Mar. Ella se dio cuenta del terremoto y me despertó. Como pudimos caminamos chocando con la paredes para ir a buscar a nuestros hijos y salimos como pudimos del departamento. Fueron momentos duros con bastante shock emocional", expresó.

Los siguientes días, con el tema de los saqueos tuvimos que hacer guardia con los vecinos, comiendo la pocoa comida que quedaba. Hacíamos pan y otras cosas", añadió el ex portero.

Por último, el ex jugador de 42 años confesó que durantes varios días no pudo tener comunicación con su familia en Argentina.

"La comunicación se había cortado y salieron noticias en Argentina que nos daban como desaparecidos. Luego de tres días un amigo de Junín se pudo comunicar conmigo y le dijimos que estábamos bien para que le pudiera avisar a mi familia", finalizó.