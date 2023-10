Dante Poli sacó ronchas en Perú tras expresar que el duelo con Chile "no es clásico"

El exfutbolista Dante Poli incendió las redes luego de expresar que el llamado "Clásico del Pacífico" entre Chile y Perú no merece tal apelativo al tratarse, en su consideración, de un enfrentamiento común.

"Yo nunca lo consideré como un clásico tan relevante o importante, todavía lo siento así. Debe ser porque hubo una cierta diferencia desde lo futbolístico, cierta hegemonía chilena", dijo en las pantallas de ESPN.

"Mi único partido de Clasificatorias con Perú fue camino a Francia 98. Nos tocó ir a Lima y el ambiente era hostil, nos quebraron los vidrios de los buses, nos trataron pésimo. En cambio, cuando viene Perú a Chile no se le trata de la misma manera, porque no es tan relevante desde este concepto Clásico del Pacífico. Para mí no es clásico", sumó el exjugador.

"CONTRA PERÚ NUNCA LO CONSIDERÉ COMO UN CLÁSICO TAN RELEVANTE"#ESPNF90Chile Dante Poli aseguró que durante su presencia en #LaRoja, nunca sintió el duelo ante el cuadro peruano como un partido tan importante dentro de las Clasificatorias. pic.twitter.com/9NqYieeuIF — ESPN Fútbol Chile (@ESPNFutbolChile) October 11, 2023

El portal peruano Líbero replicó los dichos de Poli, tomándose la libertad de calificarlo como "exfigura de Chile" e interpretando sus palabras como si hubiera mencionado "que nunca considero a Perú como un rival por Eliminatorias 2026" en lugar de una apreciación personal general sobre la rivalidad, como fue el caso durante el programa F90.

Por medio de sus redes sociales, el referido medio calentó el ambiente mencionando que en nuestro país "están muy confiados".

¡Están muy confiados! 😱

Exfigura de Chile señala que no considera que el partido contra Perú sea un clásico. ¿Qué opinas, sobrino? 👀👇🔥https://t.co/7pEfkZAZ8d — Líbero (@diario_libero) October 11, 2023

La República, en tanto, destacó que el "exjugador chileno minimiza rivalidad con Perú". Un camino más tranquilo tomó el diario El Comercio, que simplemente se limitó a reproducir los dichos el formado en Universidad Católica.

Curiosamente, los propios seguidores chilenos respondieron a Poli, enrostrándole su corta trayectoria por La Roja adulta como para referirse al calibre de los choques en Clasificatorias.

Cuantos partidos jugó este individuo con la Selección?? — Ruben Dario (@EduardoGadea3) October 11, 2023

Dante Poli más perdido que cuando fue al Manchester United — Viikø (@Ch1ng0n__) October 11, 2023

Pero por favor... Dante Poli jugó dos partidos con la selección adulta... DOS!!! un amistoso vs Armenia y un partido de Copa América vs Ecuador, nunca jugó un Clásico del Pacífico rumbo al mundial — Gambeta 1+8 (@Gambeta_1mas8) October 11, 2023

Poli hablando de clásicos de la Selección Chilena Adulta vs Perú.



Esta es la espectacular carrera de Poli en la Selección Chilena.



Por último inviten a alguien que tenga mas de 5 partidos y al menos un gol a hablar de 'rivalidad contra perú'.



Poli no existe. Corten el weeo. pic.twitter.com/2ipbDcXtVU — Don Mister 🌶️🌳 (@DonMrDoe) October 11, 2023

Cabe recordar que La Roja recibirá a la Bicolor en el Estadio Monumental este jueves 12 de octubre a partir de las 21:00 horas.