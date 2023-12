Expresidente del Sifup es reservista de la Armada de Chile: Estoy al servicio de la Patria

El exfutbolista y otrora presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales, Carlos Soto, se unió junto a su esposa, María Isabel Espinoza, como reservista a la Armada de Chile.

"Un amigo me invitó a una charla en la Estación Naval de Quinta Normal y me alucinó lo que contó un rescatista naval, esos que se lanzan al mar para salvar personas. Cuando terminó la charla y se prendieron las luces, me di cuenta que todos los asistentes eran uniformados, menos yo. Uno de ellos me dijo que yo era 'paisa' y no entendí que significaba eso. Me dijo que era 'civil' y me encantó eso de que hubiese un lenguaje propio", contó a Las Últimas Noticias.

"Me preguntaron si me gustaría hacer el curso de reservista, que era como hacer el Servicio Militar, pero más corto y ahí enganché al tiro. Lo extraño fue que cuando llegué a hacer el trámite la que enganchó fue mi señora", añadió.

Soto explicó que "se supone que como reservista de la Armada estamos en condiciones de ser llamados en caso de cualquier conmoción, especialmente dentro del país. Eso incluye terremotos, tsunamis, incendios o cualquier situación que requiera de ayuda. A la larga, mi señora y yo ahora estamos como nunca al servicio de la Patria", expresó.