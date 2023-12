José Rojas apunta a una función directiva tras su retiro del fútbol

El retirado futbolista José Rojas contó que ha vivido paulatinamente el proceso de dar un paso al costado de su carrera y además que espera seguir ligado en el futuro a la actividad, aunque desde una labor dirigencial.

"He ido a ver a la U cada vez que puedo, a Curicó he ido un par de veces, lamentablemente descendió, pero me he tomado un tiempo para ir cerrando la etapa de futbolsita. Ahora hay que empezar a enfocarse en los nuevos desafíos y quién sabe si en el fúturo reinsertarse en el fútbol, pero desde otra mirada", declaró a Las Ultimas Noticias.

"Yo creo que en una función más directiva, por ahora", agregó, descartando la idea de ser entrenador.

Sobre la actual versión de U. de Chile, club en el que brilló durante varias temporadas, con múltiples títulos, estimó que "tuvo un muy bien comienzo de campeonato y se fue diluyendo, desconozco los motivos, pero la U siempre tiene que estar en la zona de arriba, es a lo que siempre está acostumbrado el hincha y esperamos que, cerrando este campeonato, el 2024 venga con muchas expectativas en todo ámbito y podamos disfrutar al a U".