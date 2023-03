Las imágenes virales de Piqué presuntamente regañando a sus hijos en evento público

El exdefensor español Gerard Piqué fue captado por las cámaras mientras regañaba aparentemente a sus hijos en un evento público, causando reacciones en redes sociales.

De acuerdo a lo publicado en varios medios internacionales, las imágenes son de la jornada en que se desarrolló la final de la Kings League en el Camp Nou, el pasado fin de semana, y muestran al exfutbolista hablando enérgicamente a Milan y Sasha.

Revisa las imágenes

@3gerardpique is clearly mad at Milan. Shouting at the poor child in public. I don’t know the context though but I am never comfortable with a Dad shouting at the kids. pic.twitter.com/DDPPgaTGKV