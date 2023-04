Opositora argentina propuso a José Luis Chilavert ser candidato a intendente

La precandidata presidencial Patricia Bullrich, una de las principales referentes de la oposición argentina, dijo que propuso al exfutbolista paraguayo José Luis Chilavert presentarse a intendente del municipio bonaerense de La Matanza, el segundo más poblado del país y donde reside una importante comunidad.

"A mí me encantaría, lo que pasa que ahora está trabajando en Paraguay", señaló la presidenta del partido Propuesta Republicana (PRO), que integra la más importante coalición opositora, Juntos por el Cambio.

El exjugador, de 57 años, que fue considerado el mejor portero del mundo en 1995, 1997 y 1998 y en Argentina llegó a militar en San Lorenzo y Vélez Sarsfield, está actualmente sumergido en la campaña para las presidenciales paraguayas del 30 de abril próximo, aunque según las últimas encuestas, el mediático exarquero no está entre los mejor posicionados.

Sobre la propuesta que le hizo, Bullrich, quien fuera ministra de Seguridad durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), señaló que Chilavert le dijo que a él "le encantaría".

"Y me parece que es una persona que tiene fuerte personalidad, tiene arrastre, es un tipo con ideas claras, pero me dijo: 'Me voy por mi Paraguay'. Veremos, porque para la elección en Paraguay falta poco", agregó en declaraciones a Radio Continental.

Bullrich es, junto al alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, de su misma formación, dos de los principales rostros políticos que ya han dado un paso al frente y presentado su precandidatura a presidente para las elecciones del 22 de octubre, cuando también se celebrarán comicios municipales.

El municipio de La Matanza, que integra a 15 localidades del populoso alfoz urbano de Buenos Aires -donde el 45 por ciento de su población urbana está en la pobreza- es, con alrededor de 1,8 millones de habitantes, el segundo municipio más poblado de Argentina, solo superado por la capital.

Y también es uno de los núcleos que acogen a la mayor cantidad de inmigrantes paraguayos en el país.