Piqué y mensajes en redes sociales: "¿Qué tiene que pasar, que alguien se suicide?"

El español Gerard Piqué, exdefensor de FC Barcelona, quien lleva varios meses en la palestra tras su ruptura con la cantante colombiana Shakira, conversó con el streamer Gerard Romero a través de Twitch, donde repasó varias anécdotas de su trayectoria y habló sobre la actualidad del conjunto azulgrana.

"En la etapa que estuvo 'Pep' (Guardiola) tuvimos una relación espectacular hasta los últimos años, donde hubo más tensión. Recuerdo cuando vio una foto mía en la nieve utilizando mangas cortas y me multó con 12 mil euros y una comida para todo el equipo. También, cuando visitamos a Tenerife en un vuelo de tres horas, donde mis padres vinieron a verme y él no me convocó. Yo tenía 22 años, salía más que el sol. Sólo no lo hacía el día antes del partido. Ganábamos todo", expresó el exfutbolista de 36 años.

En esa misma línea, Piqué reveló que Carles Puyol, su compañero en la zaga durante aquellas temporadas: "Nunca salía. Llevaba 11 años y lo habrá hecho dos o tres veces. Cuando se filtró que lo hizo se cagó y no salió más".

Para cerrar con FC Barcelona, el excentral español se refirió a los dichos del vicepresidente del club, Rafael Yuste, quien aseguró la posibilidad de que el astro argentino, Lionel Messi, vuelva a vestir la camiseta blaugrana.

"Le conozco y siempre te dirá lo que quieres escuchar. Es una gran persona y escogerá las palabras idóneas. Para todos sería increíble que volviese. Forzar situaciones tanto hasta puede ser contraproducente, pero una operación en el mundo del fútbol siempre se puede hacer" reflexionó.

Ruptura con Shakira

Gerard Piqué tampoco se guardó nada y se refirió a la mediática separación que tuvo con la cantante colombiana Shakira. El exseleccionado español mencionó que: "Al inicio la pasé un poco mal, pero si me hubiese afectado algo era para tirarme a un barranco. No necesité ayuda porque hay que relativizar mucho las cosas. Generalmente nos preocupamos por situaciones que no tienen importancia o porque pensamos que va a pasar algo que no pasa. Si das importancia a cada roce, estás muerto. ¿Qué tiene que pasar, que alguien se suicide?".

En ese mismo contexto, criticó que: "La envidia reina en este país con diferencia. No puedes controlar lo que la gente diga. Vamos por un camino, a nivel de sociedad, que es horrible, metemos una presión a la gente. No saben la cantidad de niños y niñas que lo pasan mal, que necesitan la aprobación del entorno. Estoy muy decepcionado con la sociedad, intento vivir mi vida".

Finalmente, el cuatro veces ganador de la Champions League volvió a referirse a Josep Guardiola, utilizándolo como ejemplo para decir que en Inglaterra: "Tiene un contexto muy favorable, la prensa no molesta ni la mitad lo que lo hace aquí. Se siente muy cómodo y estará hasta que él quiera. Aquí en Barcelona no se dan cuenta, pero llega un punto que te proteges a tal nivel que te da igual todo. Son demasiado pasionales y, cuando el equipo no gana, tienen que encontrar una razón que no sea futbolística".