Se encendieron las alarmas por delicado estado de salud de Franz Beckenbauer

En Alemania generó revuelo el delicado estado de salud de la leyenda Franz Beckenbauer, situación compleja que fue detallada por sus conocidos en el marco de un especial de presna próximo a estrenarse.

"Si dijera ahora que está bien, mentiría y no me gusta mentir. No se siente bien. Es un altibajo constante", señaló su hermano Walter en el documental "Beckenbauer" de la emisora estatal ARD que se publicará el 2 de enero y cuyas declaraciones fueron compartidas por el diario Bild.

Por otra parte, Lothar Matthäus señaló que "le deseamos toda la salud, que vuelva a ser el mismo de antes, con su energía. Por supuesto, esperamos que se mejore nuevamente. Franz siempre decía que la salud es lo más importante en la vida. No tiene eso en este momento".

El capitán de la Alemania campeona del mundo en 1990 bajo la dirección del "Kaiser" agregó que "su salud no va bien. Por supuesto, esperamos que las cosas vayan en la otra dirección".

En tanto, el exentrenador Christoph Daum fue más drástico en su percepción para su colega: "Quiero darle a Franz este apoyo, este aliento, que en realidad es muy bueno para mí, decirle: aún no se te ha acabado el tiempo. Todavía te necesitamos".

Beckenbauer, considerado por muchos como el mejor defensor de la historia, actualmente tiene 78 y ya pasó por problemas de salud en el pasado. El germano sufrió un infarto ocular, terminando sin visión del lado derecho. Desde entonces, debe monitorear su estado cardiovascular.

Aquellos problemas de salud le impidieron al presidente honorario de Bayern Múnich asistir a Qatar para ver la Copa del Mundo 2022