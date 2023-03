Sergio Agüero tranquilizó a sus seguidores: No se preocupen, fue una boludez

El exdelantero Sergio "Kun" Agüero sufrió una arritmia durante una transmisión en vivo con su amigo Ibai Llanos y después de que la noticia asustara a sus fanáticos, el otrora seleccionado argentino llevó calma con sus palabras en un video que publicó en las redes sociales.

El episodio tomó por sorpresa al streamer español y a los usuarios que lo estaban viendo en todo el mundo ya que el problema cardíaco que afecta al exfutbolista es de público conocimiento, dado que forzó su retiro cuando apenas llevaba unos meses en FC Barcelona.

"Hola gente. Bueno ahí ya muchos están preguntándome qué tal estoy. No se preocupen, fue una boludez. Así que ya está todo bien, los médicos me dijeron que está todo bien, no hay ningún problema. Quédense tranquilos que todavía sigo acá", explicó el exgoleador de la selección argentina.

La escena generó preocupación entre los miles de seguidores que estaban prendidos a esa transmisión que ya llevaba más de dos horas desde el canal del Kun. En el medio de algunas bromas, el ex futbolista se tomó el pecho y quedó en silencio durante algunos segundos para intentar comprender qué le estaba pasando a nivel cardíaco. "Creo que me agarró una mini arritmia", le dijo a su compañero. "¿Quieres que vayamos al médico?", le planteó con cierta preocupación. Pero, el argentino de inmediato lo tranquilizó y sostuvo que no era nada grave.