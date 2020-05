Alex Song: Barcelona dijo que no jugaría mucho, pero no importaba porque sería millonario

El ex compañero de Alexis Sánchez en FC Barcelona Alex Song señaló que en su llegada al cuadro catalán le advirtieron que iba a tener pocos minutos, cuestión que desestimó debido a que tendría un suculento salario.

El camerunés, que también pasó por Arsenal, reveló durante un diálogo en Instagram Live que el equipo español "se interesó en ficharme y habló el director deportivo del Barça conmigo. Me dijo que no iba a jugar mucho. Le comenté que no me importaba, sabía que ahora sí iba a ser realmente millonario".

Igualmente dio a conocer una curiosa anécdota cuando pasó por el cuadro "gunner": "Estuve ocho años en Arsenal, pero juro que durante los últimos cuatro puedo decir que comencé a ganarme la vida bien, porque el salario había aumentado considerablemente. Desperdicié mucho dinero. Me iba a cenar, viajes, vacaciones".

"Durante los ocho años ni siquiera pude ahorrar 100.000 libras en mi cuenta bancaria. La gente se pensaba que era millonario, pero eso no era la realidad. Me iba a los centros comerciales, noches locas, viajes de aquí para allá...", señaló.

Alex Song fue despedido de FC Sion debido a que no quiso bajarse el sueldo tras el estallido del coronavirus en Suiza.