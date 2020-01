Andrés Iniesta respaldó a Ernesto Valverde y criticó postura de FC Barcelona

El ex jugador del cuadro catalán encebezó muestras de apoyo al DT.

El ex jugador de FC Barcelona Andrés Iniesta considera que "las formas o cómo se está haciendo todo" en el caso del técnico Ernesto Valverde, a quien el club azulgrana está buscando sustituto, es "un poco feo" y cree que "ese respeto hacia el entrenador que tienes, siempre debe existir".

En unas declaraciones a Onda Cero, Iniesta, que fue capitán del Barça hasta que abandonó la entidad azulgrana con destino a Vissel Kobe japonés, cree que "son las formas lo que más puede doler" y considera que la situación de Valverde "queda muy debilitada".

Asegura que su relación con el técnico del equipo catalán es "muy buena" y comentó que durante el último año han ido hablando alguna vez. "Más allá de que a cada uno nos guste o no el entrenador, la situación no es agradable para nadie", afirmó.

En cuanto a las negativas de Xavi Hernández y de Ronald Koeman a hacerse cargo inmediatamente del equipo azulgrana, Iniesta cree que "ambos están capacitados", aunque "cada uno elige si es el momento, o no".

En las últimas horas, no solo Iniesta defendió a Valverde, también el técnico de Manchester City Josep Guardiola también lo hizo.

"Barcelona es un sitio especial en el que ganar la Liga no es suficiente. Me sabe muy mal por Ernesto Valverde, no se merece esto. Espero que esta situación se pueda solucionar pronto, lo deseo como socio del club", aseguró.

Y el técnico de la selección española, Luis Enrique Martínez, a quien Valverde sustituyó en el banquillo del Barça, aseguró que siempre que "un club grande como el Barça" pierde "ocurren cosas".