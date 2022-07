Dani Alves: Quería que las cosas se hicieran de frente, pero Barcelona ha pecado en los últimos años

El histórico lateral brasileño Dani Alves se refirió a su corto retorno a FC Barcelona, donde solo estuvo por seis meses, indicando que no estuvo de acuerdo con la forma en que se dio su adiós del elenco "blaugrana".

"No me fui triste. Me fui contento de haber vuelto a Barcelona. Soñé durante cinco años con vivir ese segundo periodo. Lo único que no me gustó fue cómo se manejó mi partida", indicó en una entrevista con el diario inglés The Guardian.

"Desde que llegué dejé muy claro que ya no era un tipo de 20 años y que quería que las cosas se hicieran de frente, sin esconder las cosas, pero el club ha pecado en los últimos años. A Barcelona no le importan las personas que hicieron historia para el club. Como "culé", me gustaría que hicieran las cosas de otra manera", añadió.

"La mentalidad es totalmente opuesta a lo que construimos hace unos años. Todo lo que sucede en el campo es un reflejo de lo que sucede fuera. Estoy apoyando para que el Barça vuelva a lo más alto, pero es complicado. El fútbol es un juego colectivo y eso se ha quedado fuera en el club", agregó.

"Sé que todos hablan de mi edad, que soy viejo, que hace 20 años todos me querían y hoy no. Pero estoy completamente en desacuerdo porque hoy tengo una experiencia que antes no", sumó, indicando también que deberá esforzarse para entrar en la nómina de Brasil para el Mundial de Qatar, pues "nadie juega porque es amigo del entrenador".

Tras media temporada en el Camp Nou, actualmente Alves está en condición de jugador libre. El jugador por banda recibió ofertas desde su país, pero medios mexicanos aseguran que existe un acercamiento con Pumas, el cual está cerca de definirse.