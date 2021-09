Delantero danés Martin Braithwaite quedó indignado por su valoración en FIFA 22

El revuelo que ha traído el videojuego FIFA 22 durante los últimos días no ha dejado indiferente a nadie, ni siquiera a los propios protagonistas del mundo del fútbol. Uno de ellos fue el danés Martin Braithwaite, que expresó su descontento debido a la valoración que recibió en la nueva entrega de EA Sports.

Es que el jugador de FC Barcelona obtuvo una valoración media de 77, con estadísticas de 80 de ritmo, 76 de remate, 72 de pase, 79 de regate, 35 de defensa y 74 de físico.

Al respecto, el seleccionado con Dinamarca publicó en su cuenta de Twitter el mensaje: "Tengo una pregunta EA Sports FIFA, ¿mis estadísticas las hicieron considerando mi actual lesión? Corro más con muletas".

Braitwhaite actualmente se encuentra en recuperación luego de haber sido intervenido en su rodilla izquierda, teniendo un tiempo estimado de regreso de tres meses.

I have a question @EASPORTSFIFA… are my ratings under my current condition post operation? 🤔



I sprint 80 with crutches…