En España aseguran que Xavi accedió sustituir a Quique Setién en Barcelona

El mítico ex mediocampista e ídolo de Barcelona, Xavi Hernández, accedió a ser el sustituto de Quique Setién como técnico del equipo catalán, según aseguró la prensa española este viernes.

De acuerdo a Francesc Aguilar, periodista del medio afín a Barcelona, Mundo Deportivo, Xavi llegó a un acuerdo por cinco años para hacerse cargo de los azulgrana al final de temporada, debido a la solicitud del presidente Josep María Bartomeu y varios jugadores del plantel.

Principalmente, Xavi cuenta con el apoyo del capitán, el argentino Lionel Messi, uno de sus amigos cercanos y con quien alcanzó la gloria como jugador con la camiseta culé.

En el acuerdo entre el Barça y Xavi para que entrene al club azulgrana a partir de la próxima temporada, habría tenido un gran peso las llamadas de varios componentes importantes de la plantilla pidiéndole a Xavi que diera el paso, que contaba con todo su apoyo. — Francesc Aguilar (@FApor_elmundo) July 3, 2020

Xavi, quien dirige actualmente a Al-Sadd en Qatar, cobrará un sueldo cercano a los seis millones de euros por temporada.

Consignar que no es primera vez que el nombre del ex volante campeón del mundo suena para tomar las riendas barcelonistas: A comienzo de año, según la prensa hispana, rechazó el cargo cuando la dirigencia buscaba un reemplazo para el cesado Ernesto Valverde. Y en estos momentos no quiere que se hable del tema, por respeto a Setién, quien ha sufrido la presión y descontento del club en las últimas jornadas tras ceder el líderato a Real Madrid.

Xavi, en ningún caso, quiere que se hable del tema, por respeto, mientras esté Quique Setién como entrenador en el banquillo. También sucede lo mismo con su actual club, el Al Sadd, del que quiere salir por la puerta grande. Ahora, está centrado en el equipo qatarí. — Francesc Aguilar (@FApor_elmundo) July 3, 2020

Xavi, con 40 años, fue formado en las inferiores de Barcelona y como jugador ganó cuatro ocho títulos de liga, cuatro Champions y dos mundiales de clubes, además de otros torneos menores.

Como entrenador, debutó el año pasado, en el citado Al-Sadd, ganando la Copa Principe de la Corona de Qatar en 2020.