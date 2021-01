FC Barcelona informó dos casos de Covid-19 en su cuerpo técnico

FC Barcelona informó que dos integrantes de su cuerpo técnico dieron positivo por Covid-19, de acuerdo a los resultados de los exámenes PCR realizados este lunes, en cumplimiento con los protocolos de La Liga española.

Debido a esta situación, la dirigencia azulgrana informó a las autoridades deportivas y de salud por la situación, y todo el plantel se someterá a nuevos controles este martes.

El club, por privacidad de los contaigados, evitó dar nombres de los casos contagiados en el cuerpo técnico que dirige el holandés Ronald Koeman.

El entrenamiento matutino de Barcelona fue pospuesto, al igual que la rueda de prensa previa al duelo contra Athletic de Bilbao, a disputarse el miércoles 6 de enero.

Two members of the first team staff test positive for Covid-19