Hinchas de FC Barcelona exigieron la salida de Ronald Koeman tras usar a Piqué de "9"

Varios hinchas de FC Barcelona reaccionaron con molestia y exigieron la salida del técnico neerlandés Ronald Koeman luego que utilizó al defensor Gerard Piqué como centrodelantero durante algunos pasajes del duelo en que el cuadro catalán empató con Granda por 1-1.

Por este motivo, el hashtag #KoemanOut se convirtió en Trending Topic en la red social Twitter, donde los fanáticos del equipo azulgrana reclamaron por la supuesta ausencia de una táctica en el juego del elenco donde brilló Lionel Messi hasta la pasada temporada.

Revisa algunos de los comentarios:

El titular que más me representa, es triste pero es así. Ni “Salvador Araujo” ni historias, ¿ESTE BARÇA QUÉ COJONES ES? Os lo resumo: Un equipo “entrenado” por un “técnico” que no sabe de táctica y ha enterrado la identidad del club más grande del mundo. #KoemanOUT pic.twitter.com/Kr13rwgeaE

🚨Contra el Bayer jugando Defensivos como equipo chico. Contra el Granada jugando a lanzar centros... 54 centros en total. Y entra Piqué de 9 para seguir centrando a ver si puede meter una. Este no es el Barcelona. Este no es el futbol del que nos enamoramos. #KoemanOut pic.twitter.com/e4zBHWUPkw

🚨Olviden el resultado.. se puede ganar, perder o empatar.

Pero......

No se juega a nada.

No hay trabajo táctico.

Se jugó a la desesperada.

Si Piqué entra de delantero es un indicativo que no sabes a que juegas, que no dominas, no creas. #KoemanOut pic.twitter.com/LPCNfvy8LB