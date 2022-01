Joan Laporta fue informado como nuevo positivo de coronavirus en FC Barcelona

Joan Laporta, presidente de FC Barcelona, dio positivo a coronavirus este martes en el test PCR y se suma a los contagiados por un brote en el club catalán, que afectó a jugadores y técnicos de las diferentes plantillas.

"Por el hecho de haber estado en contacto directo con personas que dieron positivo de covid en las últimas horas, esta mañana al presidente Joan Laporta le realizaron un test de antígenos que dio negativo, y por la tarde una prueba PCR, que fue positiva", informó el elenco culé en un comunicado de prensa.

El resultado positivo del test impedirá al máximo dirigente viajar con el primer equipo a Linares (Jaén) para presenciar este miércoles el partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey, y tampoco podrá asistir al choque liguero del sábado frente al Granada.

"Estará confinado como indican las autoridades sanitarias", añade la nota, en la que también se explica que el presidente "se encuentra bien y sin síntoma alguno".

President @JoanLaportaFCB has tested positive for Covid-19 and will not travel to Linares or Granada



