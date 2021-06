Joan Laporta, presidente de Barcelona: El club estaba peor de lo que esperaba

El presidente de FC Barcelona, Joan Laporta, repasó sus primeros 100 días de mandato en una extensa entrevista concedida al diario La Vanguardia y aseguró que el elenco catalán está peor de lo que esperaba.

"Me he encontrado el club peor de lo que me esperaba, y eso que ya me lo esperaba en una situación muy complicada", dijo.

"Se explicará todo, porque si no nos convertiríamos en cómplices. Siempre aparecen los mismos en los contratos. Hay cosas que se han de explicar y voy a pedirle a la anterior junta que lo haga. No descarto ninguna acción", añadió.