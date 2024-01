Josep Guardiola: Entiendo a Xavi, la presión en Barcelona es incomparable

Josep Guardiola, entrenador de Manchester City, aseguró que entiende la decisión de Xavi Hernández de dejar Barcelona al final de la temporada, ya que la presión en ese club "no es comparable a ningún otro sitio".



"No podemos comparar la presión en España y en Inglaterra, allí es 1.000 veces más alta y más dura", afirmó Guardiola, quien dejó Barcelona tras cuatro años, sintiéndose agotado por la intensa rivalidad con Real Madrid de José Mourinho.



Sin embargo, el técnico catalán resaltó la diferencia de ambiente al trabajar en Inglaterra. "Esto es diferente, para los entrenadores es un sitio que es un placer estar. Sí, hay muchos partidos, seis ruedas de prensa a la semana, pero la presión en Barcelona no es comparable con ningún otro sitio".

Aunque Guardiola negó haber hablado personalmente con Xavi tras el anuncio de su partida de Barcelona, aseguró que comprende perfectamente su decisión.