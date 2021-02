Koeman a pocos días de la dura caída ante PSG: "No se acaba el mundo por un partido perdido"

El entrenador de FC Barcelona, Ronald Koeman, consideró que "no se acaba el mundo por un partido perdido", en referencia a la derrota por 1-4 ante el Paris Saint-Germain en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

"Hay que analizar los partidos, nuestros fallos, y mejorar cosas. El otro día estuvimos mal en nuestro juego con balón y dimos opciones al contrario en el contraataque", añadió el técnico holandés en la rueda de prensa previa al partido ante Cádiz.

Además, Koeman recordó que Barcelona aún está "en las tres competiciones" y, "aunque la Champions está muy complicada", respecto a la Copa opinó que si el conjunto azulgrana tiene "más efectividad" puede "remontar".

Sobre las opciones en la liga, el entrenador de Barcelona dijo que su equipo "está en una buena trayectoria". Pero advirtió que las opciones de título dependerán de "los que están arriba", refiriéndose a Atlético de Madrid, que ahora mismo lidera la clasificación con nueve puntos más que los azulgranas.

"La prioridad es el partido que tenemos por delante. No es bueno pensar en el partido del Sevilla en Copa porque antes tenemos tres partidos y son importantes. Cada partido es importantísimo, sobre todo después del otro día", respondió Koeman sobre cuál es la competición a la que le da más prioridad ahora mismo.

El técnico holandés consideró que tras la dura derrota ante el PSG "hay que dar ánimos y mostrar el orgullo por ser jugador del Barcelona".

"Es normal que anímicamente estés un poco bajo después de lo que pasó. En el primer entrenamiento del viernes se notaba un ambiente más bajo y eso es bueno, porque si no te afecta no puedes estar así. Hoy los he visto como antes y con muchas ganas de ganar el partido", desveló Koeman sobre el estado anímico de los jugadores.