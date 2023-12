La molestia de Xavi con periodista: Hace un mes me decías que era Ferguson

El entrenador de FC Barcelona, Xavi Hernández, lamentó en la previa del partido ante Valencia que "se está explicando una irrealidad" de lo que le pasa a su equipo, que a su entender sigue "en la carrera por ganar cuatro títulos".

"Se repite lo mismo que la temporada pasada. En octubre, lo queríamos quemar todo", se quejó Xavi. "Hace cinco meses estábamos en una rúa celebrando los dos títulos de la temporada", recordó.

En medio de su conferencia, replicó a un periodista con una respuesta que se hizo viral: "Hace un mes me decías si iba a ser el Ferguson del Barça. Entonces me voy a volver loco: ahora estoy en la calle. No sé dónde estoy. El club necesita estabilidad, más en la era post-Messi y en una situación económica complicadísima".

Eso así, Xavi admitió que "esto va de rendir y, si no hay resultados, el entrenador se tendrá que ir a final de temporada", pero pidió calma hasta entonces, incluso si se pierde mañana en Mestalla. Un partido que, en cualquier caso, calificó de "final".

Por eso, el técnico del conjunto azulgrana no entiende que "a la primera curva se baje gente del barco" y volvió a apuntar al famoso entorno del club, donde incluye a la prensa que es afín al Barça, a la que reclamó de nuevo más apoyo.