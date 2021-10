Luis Suárez disparó contra Ronald Koeman: Me trataba como si tuviera 15 años

El delantero Luis Suárez, que milita en Atlético de Madrid, disparó con su ex entrenador de FC Barcelona Ronald Koeman y aseguró que lo trataba como si tuviera 15 años.

"Me mandaba a entrenar al campo 3-4 como si tuviera 15 años. Me dolió, me molestaba, llegaba llorando a casa por el desprecio. Yo no le falté el respeto en ningún momento, entrenaba, sin una mala cara pese a todo porque soy un profesional. Yo buscaba la mejor solución", confesó en una entrevista con Diario Sport.

Sobre su salida del club, también las emprendió contra Koeman y dijo "que no me diga que no entro en sus planes y cuando estoy cerrando el fichaje en el Atlético, ya rescindiendo, me comenta que si mañana no se cierra, el domingo me tendría en cuenta para el partido ante el Villarreal. ¿Si no entro en tus planes, me vas a tener en cuenta?".

Por otra parte, también criticó al ex presidente Josep María Bartomeu y comentó que "iba informando, filtrando que Suárez era malo para el vestuario, que esto, que lo otro. Lo vi todo en la semana previa al regreso a los entrenamiento y después Koeman me llamó. Me dolió".

En relación al próximo partido ante su ex equipo y consultado por si lo festejará señaló que "no lo celebraré. Tengo mucho respeto, cariño, algo saldrá".

Atlético de Madrid y FC Barcelona se verán las caras este sábado a partir de las 16:00 horas en el Estadio Wanda Metropolitano en un duelo que asoma clave para la continuidad de Koeman en el elenco "culé".