Luis Suárez y rebaja salarial en Barcelona: Nadie del plantel se negó porque queríamos colaborar

El delantero Luis Suarez habló sobre la reducción salarial que sufrió el plantel de FC Barcelona, asegurando que todos los jugadores estaban de acuerdo con la medida y que nunca se negaron, como especuló la prensa española.

El uruguayo dialogó con radio Sport 890 y aseveró que "te duele porque nosotros éramos lo primeros que queríamos llegar a un acuerdo. Éramos conscientes de lo que está sucediendo a nivel mundial".

"Pero llegó el momento y se empezaron a decir cosas. Que los jugadores no queríamos entender. Que los jugadores de handball , y todos habían llegado a un acuerdo y nosotros no, pero no habíamos llegado al acuerdo porque estábamos esperando para buscar la mejor solución para el club. Ninguno del plantel se negó porque en todo momento queríamos colaborar", explicó.

El "pistolero" también se refirió a las medidas que tomó con su familia para evitar el contagio del COVID-19 en Barcelona.

"Ya habíamos tomado antes precauciones y para ir al supermecado puede ir solo una persona con una autorización que da el Gobierno de España", complementó.