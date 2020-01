Quique Setién: Ayer paseaba junto a las vacas en mi pueblo y hoy estoy en Barcelona

Este martes realizó la presentación oficial de Quique Setién como nuevo entrenador de FC Barcelona, donde expresó su alegría y admitió su sorpresa por llgar al cuadro catalan.

"Ni en mis mejores sueños hubiera podido imaginar estar aquí. Ayer estaba paseando junto a las vacas en mi pueblo y hoy estoy en el Barça entrenando a los mejores del mundo".

"Ayer fue una sorpresa cuando me avisaron. Jamás pensé que Barcelona se iba a decidir por mí. No tengo un currículum extenso y tampoco tengo títulos, pero he demostrado que su filosofía me encanta y que, conmigo, Betis, Las Palmas y Lugo han jugado muy bien al fútbol", comentó el DT.

El estratega de 61 años destacó la "ilusión" con la que afronta este proyecto que calificó de "gran reto", comentando, además, lo que quiere transmitir a sus futbolistas: "Ese entusiasmo, esas ganas de querer ganar, esta confianza que tengo ahora".

Para finalizar, Setién alabó el plantel que tiene el cuadro azulgrana. "Llevo doce o catorce años pegado al televisor para ver a estos jugadores que me han hecho disfrutar realmente del fútbol. Vengo con una energía enorme y tengo absolutamente claro lo que es el Barcelona", cerró.