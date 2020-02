Quique Setién: En todos los clubes del mundo hay problemas

El entrenador de FC Barcelona, Quique Setién, bajó el perfil a la polémica que protagonizó Lionel Messi con el secretario deportivo, Eric Abidal, durante el martes, pues afirmó que "en todos los clubes del mundo hay problemas".

El ex futbolista francés señaló que la salida del antecesor de Setién, Ernesto Valverde, se empezó a estudiar durante diciembre y que había jugadores que no estaban satisfechos con el DT, ante lo que el astro catalán reaccionó porque, "nos está ensuciando a todos" con esos dichos.

El DT aclaró que "son cosas todas muy importantes, pero no me afecta. Trataré que al grupo y a mis jugadores les afecte lo menos posible. Hablamos un minuto sobre este tema, la importancia que tiene el partido de Copa del Rey y la obligación de centrarnos en el partido es lo que me interesa. Lo demás son situaciones que no voy a poder controlar, por lo tanto no me desgasto en ellas".

"Es una situación que a ustedes -la prensa- les afecta y a mí no. Lo único que me interesa es darles a mis jugadores las herramientas necesarias para que ellos puedan desarrollar lo que tienen dentro. Lo demás no me interesa, de verdad. En cualquier club como éste hay problemas, en todos los clubes del mundo, seguro, pero hay cosas que yo no voy a poder controlar jamás", complementó.

No me precupa Dembelé como futbolista y lo que nos pueda aportar, me preocupa porque es un tipo extraordinario que lo vi trabajando espectacular con ganas de volver y me da pena porque estará hartos meses sin jugar al fútbol, que es lo que más le gusta. Lo demás, son cosas pasajeras.