Robert Lewandowski: "Puedo seguir jugando tres o cuatro años más"

El polaco Robert Lewandowski, delantero de FC Barcelona, aseguró que puede seguir jugando "tres o cuatro años más", puesto que físicamente se siente "muy bien".

"No pienso en lo que ya gané o en lo que hice, porque todavía tengo dentro ese sentimiento y esa pasión. Creo que puedo jugar durante tres o cuatro años, porque físicamente me siento muy bien", insistió el delantero de 35 años en diálogo con el Club del Deportista.

El ariete también repasó lo que ha sido su carrera desde que llegó a Barcelona.

"Me siento muy bien, sé que todo ha ido bien, no sólo dentro del club sino también fuera del club, ya que veo cómo los aficionados me apoyan y el gran cariño que veo de ellos. Siento que estoy en el momento adecuado, en el lugar adecuado y que este es también mi lugar", insistió.

En cuanto a la presente temporada, Lewandowski recuerda que "somos Barcelona" y lo mucho que se espera del equipo, después de que en el curso pasado, los de Xavi Hernández ganaran la Liga, la Supercopa de España y él se llevara el trofeo 'Pichichi', como máximo goleador.

"En los inicios de la temporada, no fue todo perfecto y, por supuesto, si no creamos un montón de ocasiones, es difícil marcar goles", insistió.

En cuanto a su futuro, Lewandowski no se ve como entrenador. "Es un trabajo muy difícil y no estoy seguro de que vaya a estar preparado, porque tienes que estar centrado al cien por cien en el fútbol", dijo.

En todo caso, el nueve polaco admite que "igual dentro de cinco o siete años" puede "echar de menos el vestuario, el olor y todo este ambiente" e igual se decide a intentarlo, pero hoy por hoy no se ve en este papel.