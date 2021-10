Ronald Koeman y su futuro en Barcelona: Se filtran muchas cosas y algo debe ser verdad

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, explicó que "el club" no le ha dicho "nada" sobre su futuro, en la conferencia de prensa previa al partido que enfrentará este sábado al conjunto "azulgrana" con Atlético de Madrid, en el Wanda Metropolitano, a las 16:00 horas (19:00 GMT).

"Me enteré que esta mañana el presidente estuvo aquí (en la Ciudaa Deportiva "Joan Gamper"), pero no lo he visto. Una vez más, a mí no me han dicho nada. Pero tengo orejas y tengo ojos y ya sé que se filtran muchas cosas y algo debe ser verdad", añadió sobre el hecho de que se hable sobre sus posibles sustitutos en el banquillo.

Además, no quiso responder a la pregunta de si su relación con Joan Laporta es inexistente y preguntado por cómo se encuentra ante esta situación en la que prácticamente se da por hecha su destitución durante el parón de selecciones respondió que "sinceramente podría estar mejor".

"Estoy harto de defenderme a mí mismo. La gente que sabe, puede analizar perfectamente la situación del equipo y del club, he asumido cambios por parte del club. Me gustaría algún día hablar bien de lo que yo pienso", dijo Koeman, que no se podrá sentar en el banquillo ante el Atlético a causa de una sanción.

Barcelona se encuentra sexto de la liga española con 12 puntos y tuvo un pésimo arranque en la Champions League, con dos derrotas 0-3 contra Bayern Munich y Benfica.