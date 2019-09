Valverde exculpó a Vidal por el penal: Fue una acción aislada

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, dijo sentirse responsable de la derrota por 2-0 sufrida ante Granada en el Estadio Nuevo Los Cármenes. Y sin bien sostuvo que los jugadores también "se equivocan y aciertan", exculpó al chileno Arturo Vidal por bloquear la pelota con una mano, lo que provocó un penal a favor de los granadinistas.

"Fue una acción aislada. Los teníamos cerca del área, intentando generar peligro. Acumulábamos, pero queríamos que sintieran más agobio. Pasó un poco como en Pamplona. Fue una situación extraña. Nuestro juego no ha sido demasiado bueno", señaló en conferencia de prensa.

Valverde reconoció que existe preocupación por los últimos resultados, sobre todo por el rendimiento en calidad de visita: "Cuando esto sucede en un partido, esperas al siguiente, pero en cuatro como ahora, es síntoma de que no estamos demasiado bien. Hay jugadores que se han incorporado tarde, pero no estamos bien fuera. No hacemos buenos partidos. Dominamos, pero no traducimos el dominio en situaciones de gol. El rival nos está acertando a la primera. Pero no es ninguna excusa", aseguró.

El DT dijo que los jugadores del cuadro andaluz estuvieron "intensos y fuertes", por lo que su su escuadra se vio incómoda. Así, sostuvo que el resultado al final "es mérito de Granada".

Y cerró: "Trato de ser responsable de lo que ocurre. Los actores son los jugadores, los que se equivocan o aciertan, pero el entrenador es el responsable y me siento responsable de lo ocurrido. Puedes ganar o perder, pero cuando pierdes debes merecer ganar y hoy no hemos merecido ganar".