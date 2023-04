Xavi anticipó duelo con Real Betis: Es un muy buen rival que se parece a nosotros

El entrenador de FC Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que está disfrutando de la presente liga y negó que se le esté haciendo larga, no como la temporada pasada cuando, según recordó, se le hizo eterna por tener que luchar por el segundo puesto, mientras que anticipó el duelo del sábado ante Real Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo.

"No entiendo que digan que se está haciendo larga. La temporada pasada sí que fue una eternidad. Ahora veo la clasificación y estoy feliz. A veces no lo entiendo. Yo lo estoy pasando bien en esta liga. ¿Quién no hubiera firmado esto?", afirmó en la rueda de prensa previa al partido frente al club verdiblanco.

El técnico reconoció que en la derrota sufrida el pasado miércoles en Vallecas (2-1) sus futbolistas jugaron "el peor partido de la temporada" desde el punto de vista de "valores futbolísticos".

No quiere el técnico azulgrana que se repita el guion del último partido, en el que, bajo su punto de vista, a sus jugadores les faltó "esfuerzo y sacrificio" para ganar duelos y lamentó los errores "de concepto" en el juego.

Manuel Pellegrini: Cuando a Claudio Bravo le ha tocado responder lo ha hecho bien #CooperativaContigo https://t.co/xILDXvtoLL pic.twitter.com/TXFGqwDgDb — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) April 28, 2023

"Estuvimos espesos", resumió Xavi, quien reconoció que su equipo, salvo en la victoria contra Atlético de Madrid (1-0), no estuvo a un buen nivel en los últimos cuatro encuentros.

Su próximo rival en el Spotify Camp Nou será Real Betis, al que el preparador catalán teme por su "calidad" en el centro del campo, donde cuenta con futbolistas de "mucha calidad", resaltó.

"Es un partido clave para reaccionar ante un muy buen rival que se parece a nosotros. Una buena prueba para recuperar sensaciones", reflexionó.

Y se acordó también de Joaquín Sánchez, que podría disputar su último partido como profesional en el feudo azulgrana: "Me quedó con la persona, más allá del jugador que fue uno de los mejores extremos y que siempre pensé que podría haber jugado en el Barça. Es una persona alegre, noble, divertida, una persona de bien. Hablar de Joaquín me gusta y este es el mejor recuerdo".

Mientras espera por amarrar el título, Xavi no quiere oír hablar de la confección de la plantilla con vistas a la próxima temporada, en la que el regreso de Lionel Messi está encima de la mesa.

"Del tema de Leo al final no sabemos si se va a dar o no. Es muy pronto para hablar de eso. Estamos centrados en el partido de Liga. Ya se hablará de los posibles fichajes", zanjó.