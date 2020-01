Xavi Hernández reconoció reuniones: Sueño con poder entrenar a Barcelona

El ex futbolista y actual director técnico reconoció que tuvo reuniones con el director deportivo azulgrana Eric Abidal.

El ex futbolista y actual entrenador Xavi Hernández reconoció que tuvo reuniones con el director deportivo de Barcelona Eric Abidal, afirmando en una conferencia de prensa que "sueña con dirigir" al equipo azulgrana.

Tras clasificar con Al-Sadd a la Copa de Catar 2020, el estratega español declaró que: "No voy a esconder que mi sueño es entrenar a Barcelona. Y lo he dicho en diferentes ocasiones, en todas las entrevistas me lo han preguntado".

"Todo el mundo sabe que siempre he sido culé y el club tiene un lugar especial en mi corazón, pero ahora mismo no puedo decir nada, ya que estoy concentrado en Al-Sadd", agregó.

En la misma línea, el multicampeón como jugador con el conjunto catalán remarcó que: "El Barca habló conmigo, me vi con Abidal porque es mi amigo. Eso es todo. No puedo decir nada de lo que pase porque tengo mucho respeto hacia el club".

La misma prensa española ha especulado con que Xavi puede convertirse en poco tiempo en el nuevo técnico de Barcelona ante los cuestionamientos hacia Ernesto Valverde debido a los opacos resultado que ha cosechado en el último tiempo.