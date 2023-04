Xavi: No es momento para hablar de Messi, queremos ganar la liga

El entrenador de FC Barcelona, Xavi Hernández, consideró "un gran elogio" que el técnico de Real Madrid, Carlo Ancelotti, crea que la diferencia de 11 puntos en la parte alta de la liga española no responde a la calidad real de ambos equipos.

"Estoy de acuerdo con Ancelotti. Esto significa que hicimos las cosas de forma excelente. No es una crítica, dice mucho de lo que estamos haciendo", manifestó Xavi en la previa del partido ante Rayo Vallecano.

Los azulgranas llevan diez victorias por 1-0 en el campeonato, y están a una de las once que en su día consiguieron Valencia, Atlético de Madrid y Sevilla, en una sola temporada.

Xavi aseguró que no piensa en la posibilidad de batir esa marca: "No estamos para récords. No pienso en los goles recibidos ni superar el récord de victorias por 1-0, ni en llegar a los 100 puntos. Por cierto, ya estamos clasificados para la Champions a ocho jornadas del final. Acuérdate dónde estábamos el año pasado. Las comparaciones son estas; no las de cuando ganábamos tripletes".

El preparador catalán tampoco quiso hablar de la presencia de Lionel Messi en Barcelona y bromeó sobre la cena que el astro argentino mantuvo anoche con sus excompañeros Sergio Busquets y Jordi Alba. "Yo llegué a los postres", respondió entre risas.

"En serio, saben que me encanta hablar de Leo, con el que además tengo una muy buena relación, pero ahora no es el momento. Estamos centrados en Rayo Vallecano, en ganar la liga", recordó Xavi, para quien a esta alturas de temporada cada victoria que consiga el equipo será "dar un golpe encima de la mesa".

En Vallecas prevé "un partido muy difícil e incómodo, en un campo pequeño, en el que habrá muchos rebotes, porque las distancias son más cortas, y ante el rival más intenso y pesado de la categoría".

"No visualizo un partido brillante del equipo. Porque ellos no te dejan progresar, todos trabajan, no dan balones por perdidos, hacen faltas tácticas... Este 'staff' todavía no ha ganado a Rayo nunca; lo considero una roca", resumió.

En Vallecas espera un césped "cortado a la medida reglamentaria" y añadió que el hecho de que se juegue en horario nocturno beneficia a su equipo. Y dijo tomarse para la risa que le apoden "El Jardinero", por sus constantes alusiones a las condiciones del terreno de juego en sus ruedas de prensa.

"Lo del jardinero no es de ahora, es de hace muchos años. Me lo tomo a broma; mejor jardinero que otra cosa. De aquí a unos años pensaremos 'madre mía, cuando no había tiempo efectivo en el fútbol, o cuando nos ponían el césped así...'. No pararé hasta que el fútbol sea más justo para todos, por muchos años que me llamen el jardinero", sentenció.