Xavi: Nunca he tenido la sensación de que los árbitros nos han beneficiado; nunca, nunca

El entrenador de FC Barcelona, Xavi Hernández aseguró este jueves que "nunca, nunca" ha tenido la sensación de que "los árbitros" hayan beneficiado al club catalán, a raíz de la imputación por cohecho realizada respecto al caso Negreira.

Durante la rueda de prensa previa al encuentro de este viernes ante Sevilla, Xavi, preguntado sobre la última novedad en el caso Negreira, comentó que su opinión a lo largo de los meses siempre ha sido la misma.

"Tirar de hemeroteca, tanto que les gusta. De aquí una semana habrá otra noticia, de aquí 15 días, igual; de aquí un mes otra...", insistió a los periodistas.

Preguntado sobre si ha reflexionado el motivo por el cual FC Barcelona abonó cantidades de dinero tanto tiempo a Enríquez Negreira, cuando este era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Xavi aseguró que no se plantea reflexionar sobre estas cosas: "Tengo poco tiempo y me dedico a otras cosas, no a reflexionar de estos temas".