Xavi y eliminación de Barcelona: No es un fracaso, es una decepción

Xavi Hernández, técnico de FC Barcelona, se lamentó tras la eliminación de su equipo de la Europa League a manos de Eintrach Frankfurt, asegurando que la derrota "forma parte del proceso".

"Quiero pensar que esto forma parte del proceso. Es una evidencia que estamos decepcionados. No podemos desviarnos. Hay que seguir creyendo. Creo que es el camino. No hay que pensar que es un fracaso", dijo el DT en conferencia de prensa.

"Lo hemos intentado. Si hay fracaso, que haya aprendizaje, pero no lo veo así. Es una decepción muy grande. El objetivo es entrar en Champions y sigue vivo", agregó el ex volante.

El técnico valoró la reacción del equipo, aunque felicitó a su rival y aseguró que fueron mejores en a llave.

"Hemos tirado de la heroica, pero insuficiente. No hemos jugado de la mejor manera, no hemos estado bien. Han salido bien a la contra y han marcado un golazo con una pérdida tonta nuestra", aseguró.

"Es una decepción muy grande. Es una pena porque teníamos esperanzas en esta competición. Hay que felicitar al Eintracht, se lo merece. No hemos sabido generar a pesar de tener el control del balón", agregó el técnico catalán.

Finalmente, señaló su orgullo por el equipo pese a la eliminación.

"Les he dicho que estoy orgulloso, lo hemos intentado. Es evidente que no estuvimos bien. Esto no para. Hay que creer en lo que estamos haciendo. Tenemos que ser constantes. Si hacer un partido como el de hoy, lo normal es que puedas caer eliminados".