Arabia Saudita lanzó su primera liga oficial de fútbol femenino

Arabia Saudita se estrena este viernes en el mundo de las ligas oficiales femeninas de fútbol con el primer partido del Campeonato de Yeda, aunque con restricciones: no será transmitido por televisión y sólo se pertitirá la entrada de mujeres al estadio.

"El campeonato es completamente femenino", desde las árbitras hasta el equipo médico y el público, en el que estarán vetados los varones, incluidos los menores de edad, explicó este viernes a Efe el presidente del Comité Organizador, Haitham al Omari.

La liga nacional se limitará en su primera edición a la ciudad costera de Yeda por falta de fondos y "apoyo a la causa", pero Al Omari espera que en el futuro se expanda para incluir otras localidades del país del Golfo.

Destacó que el 2018 se disputó un campeonato para mujeres, pero no fue oficial ni anunciado por el Gobierno como es el caso del actual Campeonato de Yeda, que se disputará hasta el 6 de diciembre.

El equipo ganador será el campeón de la liga saudí y se clasificará para participar en los campeonatos continentales "si las circunstancias lo permiten".

Lo que sí está garantizado es que las ganadoras participarán en un torneo amistoso en Emiratos Árabes Unidos (EAU), subrayó el presidente del Comité Organizador.

Además, Al Omari aclaró que "no hay restricciones respecto a la ropa de las jugadoras, porque los partidos no se transmitirán por televisión".

Today the first ever football league kicks off in Saudi Arabia, in Jeddah & today our matchday posters for the next game arrived. They honour activist Manal al-Sharif who was instrumental in repealing the driving ban on women. #inspirationalwomen

