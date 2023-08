El francés Dimitri Payet será compañero de Gary Medel en Vasco da Gama

Vasco da Gama de Gary Medel abrochó un bombástico fichaje al conseguir los servicios del futbolista francés, excompañero de Alexis Sánchez en Olympique de Marsella, Dimitri Payet.

El exseleccionado francés acordó su incorporación al equipo brasileño, según confirmó Fabrizio Romano, periodista especializado en fichajes.

Payet dejó hace algunas semanas el cuadro "olímpico" y su siguiente desafío está en Sudamérica, donde llegó como agente libre.

Vasco da Gama have submitted an huge proposal to convince Dimitri Payet and sign him as free agent ⚪️⚫️💢 Negotiations are advancing, Vasco are confident — waiting for the green light from the player. pic.twitter.com/Pqkz2ZVnMo

La escuadra del "pitbull" necesita potenciar su plantel para salir de la zona de descenso del Brasileirao, zona en la que están por su penúltimo lugar en la tabla de posiciones.

Dimitri Payet to Vasco da Gama, here we go! French star has just signed contract valid until June 2025 🚨⚪️⚫️💢



Former OM player rejected proposals from France as he wanted to respect Marseille.



He’s ready for new chapter in Brazil 🇧🇷 pic.twitter.com/VVJ3GUxXTa